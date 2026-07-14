Pescara, Grandi eventi: il 16 luglio Tommaso Paradiso in concerto allo Stadio del Mare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Il 16 luglio i riflettori dello Stadio del Mare di Pescara si accendono di nuovo per una grande serata dedicata alla musica, dopo il concerto di Radio Kiss Kiss di sabato scorso che ha portato decine di migliaia di persone in città. Alle ore 21 è in programma il concerto di Tommaso Paradiso, uno degli appuntamenti di punta dell’estate pescarese, gratuito per il pubblico – riporta testualmente l’articolo online. L’evento, fortemente voluto dall’assessorato agli Eventi del Comune, vedrà anche la partecipazione del cantautore abruzzese Setak. Informazioni utili e accessibilità Apertura cancelli: l’ingresso all’area dell’evento (alle spalle della Nave di Cascella) è previsto a partire dalle ore 18:00. Accessibilità: sono previsti posti e spazi dedicati riservati alle persone con disabilità. Modifiche alla viabilità Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, sono previste temporanee limitazioni al traffico e alla sosta nelle zone limitrofe allo Stadio del Mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ordinanza sindacale: Tutti i dettagli relativi alle chiusure stradali, ai divieti e ai percorsi alternativi sono consultabili nel provvedimento allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it