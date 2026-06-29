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Pescara, grave disagio nel Day Hospital Oncoematologico: richiesto intervento urgente per ripristino del climatizzatore

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Il caldo estivo si fa sentire anche nel Day Hospital Oncoematologico di Pescara, mettendo a repentaglio la salute dei pazienti fragili in cura per patologie oncologiche ed ematologiche. Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha inviato una segnalazione urgente al Direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, denunciando il grave disagio causato dal malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione nella struttura ospedaliera.

“Quando a subire un disservizio sono pazienti fragili, in cura per patologie oncologiche ed ematologiche, non ci sono attenuanti: bisogna intervenire subito”, ha dichiarato Di Marco, vicepresidente della II Commissione e componente della Commissione Sanità. L’assenza di un corretto funzionamento dell’impianto di climatizzazione nel Day Hospital Oncoematologico dell’Ospedale civile di Pescara ha creato condizioni ambientali incompatibili con un’assistenza di qualità, soprattutto in giorni caratterizzati da temperature elevate.

Nella nota inviata alla Direzione generale della Asl, Di Marco ha sottolineato l’importanza di garantire ai pazienti fragili un ambiente sicuro e dignitoso in cui ricevere le cure necessarie. Ha richiamato il diritto costituzionale alla tutela della salute e i principi fondanti del Servizio sanitario nazionale, chiedendo un intervento urgente per ripristinare il pieno funzionamento dell’impianto di climatizzazione o attivare soluzioni tecniche temporanee per garantire la sicurezza e la continuità dell’assistenza.

Di Marco ha evidenziato che il suo intervento non è da considerarsi un atto di polemica, ma di responsabilità istituzionale. Ha dichiarato di attendersi un intervento tempestivo per tutelare la salute dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario che opera con professionalità. Il consigliere regionale ha promesso di seguire personalmente l’evolversi della situazione fino alla sua completa risoluzione.

La segnalazione di Di Marco arriva in una giornata in cui il caldo si fa particolarmente intenso, mettendo a rischio la salute di chi è già vulnerabile per via delle terapie delicate a cui è sottoposto. L’Asl di Pescara è chiamata a rispondere tempestivamente a questa criticità, garantendo che i pazienti possano ricevere le cure necessarie in un ambiente adeguato e sicuro.

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