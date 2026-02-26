- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

Pescara: Gravissimo deficit idrico nel bacino dell’Aterno secondo la Fondazione CIMA, urge una gestione sostenibile delle risorse

Il deficit di neve registrato tra dicembre e febbraio ha causato gravi conseguenze sul bacino idrografico dell’Aterno Pescara, con una diminuzione del 47% di acqua da scioglimento, come riportato dai dati della Fondazione CIMA. Questo trend preoccupante, ampiamente previsto dagli studi sulla crisi climatica, sta mettendo a dura prova la disponibilità di acqua nel medio e lungo periodo.

Il Forum H2O ha sottolineato l’importanza di adattarsi alla Natura anziché cercare di alterarla ulteriormente con progetti che puntano sull’iper-sfruttamento della risorsa idrica, come l’irrigazione nel Fucino e l’innnevamento artificiale. Augusto De Sanctis del Forum H2O ha commentato i dati della Fondazione CIMA, sottolineando l’urgente necessità di una gestione efficiente ed efficace della risorsa idrica.

I ricercatori della Fondazione CIMA hanno evidenziato un surplus di neve alle quote più alte dell’Appennino, ma un deficit a quote più basse, influenzando gravemente la ricarica degli acquiferi. “Le vette più alte sono di limitata estensione rispetto alle zone a quote meno elevate, quindi complessivamente vi è scarsità. Vedremo come si concluderà l’inverno ma quelli che vediamo sono trend di medio periodo ormai consolidati”, ha dichiarato De Sanctis.

La disponibilità di acqua, proveniente principalmente da sorgenti e pozzi, dipende fortemente dalle precipitazioni nevose, quindi è essenziale adottare misure per preservare questa fonte vitale. L’uso di cannoni per la neve artificiale per lo sci da fondo è stato definito “surreale” da De Sanctis, sottolineando che l’acqua potabile è una priorità da non trascurare.

I dati della Fondazione CIMA confermano l’urgente necessità di ridurre l’impatto ambientale e di adottare misure sostenibili per affrontare la crisi idrica. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della Fondazione CIMA.

Il segretario operativo del Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua ha evidenziato l’importanza di discutere sui limiti imposti dalla Natura e di adattarsi alle nuove condizioni ambientali per evitare un’emergenza permanente legata all’acqua.

