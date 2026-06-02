Pescara, Guerino Testa (FDI) celebra la Repubblica nata dal coraggio e dal voto delle donne

Oggi, 2 giugno 2026, si celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. In occasione di questa importante ricorrenza, Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, ha rilasciato una dichiarazione sottolineando il significato storico e simbolico di questa data.

“Ottant’anni fa l’Italia voltò pagina scegliendo la Repubblica. Fu un passaggio decisivo per un Paese che cercava riscatto dopo la guerra, ma soprattutto fu il momento in cui le donne, per la prima volta, poterono esprimere il proprio voto e incidere sul destino nazionale”, ha dichiarato Testa.

Il deputato ha sottolineato che il gesto rivoluzionario delle donne italiane nel partecipare al voto per la prima volta ha contribuito in modo determinante alla nascita della democrazia e alla costruzione della Costituzione. “Oggi celebriamo una Repubblica fondata sulla libertà, sull’unità e sulla partecipazione. Ricordarne il significato significa trasmettere alle nuove generazioni il valore di quella scelta e l’eredità di chi ha creduto in un’Italia nuova e più giusta”, ha aggiunto Testa.

La Repubblica Italiana è stata fondata su principi di libertà, unità e partecipazione che sono stati alla base della costruzione del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. La celebrazione di questa giornata è un momento importante per riflettere sul passato e guardare al futuro con speranza.

La dichiarazione di Guerino Testa evidenzia l’importanza di mantenere viva la memoria di quei momenti storici che hanno plasmato l’Italia moderna e di trasmettere ai giovani i valori su cui è stata fondata la Repubblica. Questa giornata rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno verso una società sempre più giusta e inclusiva.

Pescara, 2 giugno 2026 – Ufficio stampa Tiziana Le Donne.