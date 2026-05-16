Pescara, i Rotary Club e l’Associazione Crox insieme contro la violenza giovanile all’Aurum: la testimonianza toccante di Olga Cipriani

Si è tenuto questa mattina all’Aurum di Pescara il convegno intitolato “Progetto contro la violenza giovanile: esperienze sul campo, criticità e prospettive”, promosso congiuntamente dal Rotary Club Pescara, dal Rotary Club Pescara Nord e dal Rotary Club L’Aquila.

L’incontro è stato introdotto da Stefano Ilari, presidente del Rotary Club Pescara, il quale ha sottolineato l’importanza di fare rete tra istituzioni, scuola e associazioni del territorio per contrastare un fenomeno sempre più attuale.

Durante il dibattito, moderato da Rossella Tonelli, docente presso l’Istituto “Pantini-Pudente” di Vasto e delegata ai giovani del Rotary Club di Pescara, si è parlato del ruolo cruciale della scuola nel potenziamento delle competenze emotive e relazionali dei giovani.

Esperti come il psichiatra Massimo Casacchia e il psicoterapeuta Alessio Gagliardi hanno sottolineato l’importanza di curare il percorso di crescita psicologica dei ragazzi per prevenire il disagio e la devianza.

Ivan Salvadori, professore associato di diritto penale, ha evidenziato la scarsa consapevolezza giovanile sugli effetti penali di determinati comportamenti, con particolare riferimento alla violenza online.

L’intervento toccante di Olga Cipriani, nonna di Christopher Thomas Luciani, il ragazzo ucciso a Pescara dai suoi coetanei, ha evidenziato l’importanza di unire le forze per evitare tragedie simili in futuro.

“Dobbiamo unire le forze affinché tragedie simili non si ripetano mai più. I nostri ragazzi hanno bisogno di una guida sicura, di riscoprire i valori del rispetto e dell’empatia, e noi adulti abbiamo il dovere di non lasciarli soli, ascoltando il loro grido di aiuto prima che sia troppo tardi”, ha dichiarato Cipriani.

Il convegno ha visto la partecipazione attiva di numerose dirigenti scolastiche del territorio e ha registrato la presenza dell’Associazione Crox, attiva nella sensibilizzazione dei ragazzi sui valori della società.

In conclusione, l’evento ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e famiglie per contrastare efficacemente il fenomeno della violenza giovanile.