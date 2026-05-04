Pescara, ICity Club 2026: Questionario Customer Satisfaction

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La tua esperienza digitale conta: aiutaci a migliorare! Il Comune di Pescara lancia la nuova edizione dell’indagine conoscitiva sui servizi digitali comunali – precisa il comunicato. Da lunedì 4 maggio potrai partecipare compilando un breve questionario online: bastano pochi minuti per raccontarci come utilizzi i servizi digitali del Comune, cosa funziona e cosa, secondo te, si potrebbe fare meglio – Al centro dell’indagine: i servizi che usi di più, le modalità con cui li raggiungi, il tuo livello di soddisfazione e le tue proposte – La tua voce è il punto di partenza per migliorare – La digitalizzazione dei servizi pubblici è una delle sfide più importanti per i Comuni italiani – aggiunge la nota pubblicata. Rende i servizi più accessibili, più rapidi, più vicini alle esigenze reali delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma per andare nella direzione giusta, è indispensabile ascoltare chi quei servizi li usa ogni giorno: i cittadini – precisa il comunicato. L’indagine è uno strumento concreto per raccogliere questa prospettiva e tradurla in scelte consapevoli, capaci di rendere i servizi digitali del Comune sempre più efficienti e inclusivi – precisa la nota online. Qui il link all’indagine Questa iniziativa si inserisce nel percorso di ICity Club – L’osservatorio della trasformazione digitale urbana di FPA, promosso da FPA, la community delle città digitali e innovatrici giunta alla sua quarta edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quest’anno il focus è sulla sostenibilità dei processi di digitalizzazione e sul futuro dell’innovazione nelle città: temi sempre più centrali per costruire una PA davvero al passo con i tempi – aggiunge la nota pubblicata. Partecipa anche tu: pochi clic per contribuire a una città più digitale e più vicina a te –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it