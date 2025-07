Pescara, ICity Club: Il questionario dei servizi digitali 2025

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Digitale in Comune: dicci la tua per migliorare i nostri servizi!Al via l’indagine conoscitiva del Comune di Pescara per indagare l’esperienza dei cittadini nella fruizione dei servizi digitali erogati – aggiunge la nota pubblicata. A partire da lunedì 30 giugno sarà possibile partecipare, compilando un breve questionario on line, dedicato all’esperienza d’uso dei servizi digitali:Modalità di accesso e tipologia di servizi digitali fruiti, livello di soddisfazione e proposte di miglioramento al centro dell’indagine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cosa aspetti, partecipa anche tu!Negli ultimi anni, la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo sempre più strategico, anche grazie alle risorse e agli obiettivi previsti dal PNRR per favorire l’innovazione nei Comuni e negli enti locali – aggiunge la nota pubblicata. Offrire servizi digitali realmente accessibili, intuitivi e vicini ai bisogni delle persone è una priorità, e per farlo è essenziale partire dall’ascolto dei cittadini.Con questo obiettivo, il Comune di Pescara invita la cittadinanza a partecipare a un’indagine conoscitiva attraverso la compilazione di un questionario online – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo scopo è raccogliere indicazioni concrete sull’esperienza di utilizzo dei servizi digitali comunali: quali sono quelli più usati, come vengono raggiunti, quali aspetti funzionano bene e quali invece possono essere migliorati – precisa il comunicato. Qui il link all’indagine: https://www.survey360.it/index.php?r=survey/index&sid=641536&lang=itIl contributo di ciascun cittadino è prezioso per costruire, in modo condiviso, servizi digitali più efficienti, inclusivi e capaci di rispondere alle esigenze quotidiane delle persone – si apprende dalla nota stampa. L’indagine rappresenta un’occasione concreta per contribuire allo sviluppo di politiche digitali basate sull’evidenza e orientate al miglioramento continuo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la realizzazione del questionario, il Comune di Pescara si avvale della collaborazione di FPA e della partecipazione ad ICity Club – L’osservatorio della trasformazione digitale urbana di FPA, la Community delle città digitali e innovatrici giunta alla quarta edizione e quest’anno impegnata a riflettere sulla sostenibilità degli interventi di digitalizzazione e sul futuro dell’innovazione urbana – Partecipa anche tu a “Digitale in Comune” e contribuisci a costruire servizi digitali più vicini ai tuoi bisogni!PARTECIPA AL QUESTIONARIO

