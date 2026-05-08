Pescara, Il 10 maggio torna la maxipedalata di “Bicincittà”, promossa da Comune e Uisp

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sabato e domenica, 9 e 10 maggio, le due ruote saranno protagoniste, a Pescara, per la 40ª edizione di “Bicincittà 2026”, la manifestazione cicloturistica nazionale a carattere non competitivo che promuove lo sport per tutti, la mobilità sostenibile e corretti stili di vita – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa, promossa dalla Uisp e dal Comune, insieme all’Università “G. d’Annunzio”, che aderisce per la prima volta, si svolgerà domenica 10 maggio (ritrovo alle ore 8) su un percorso di 9,2 chilometri, mentre sabato 9 maggio (dalle 17 alle 20) si svolgeranno le operazioni di iscrizione con la distribuzione delle maglie negli stand allestiti in Piazza della Rinascita, all’interno del Villaggio Bicincittà. Partenza e arrivo della pedalata di domenica sono previsti proprio in piazza – La manifestazione ciclistica non competitiva è rivolta a un’ampia platea di partecipanti: cittadini di tutte le età, con famiglie e bambini, studenti e docenti degli istituti scolastici di Pescara, Montesilvano e Spoltore, universitari, associazioni sportive e del territorio, appassionati di ciclismo e mobilità sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno raccolte offerte per il progetto solidale “Insieme si può”, che promuove lo sport inclusivo rivolto ai ragazzi con disabilità. E proprio per i ragazzi con disabilità l’associazione #SiPuoFare porterà in piazza tre special bike per partecipare alla pedalata – si legge sul sito web ufficiale. Per la prima volta ci sarà anche l’Avis Pescara, per promuovere un corretto stile di vita – viene evidenziato sul sito web. La pedalata seguirà questo percorso (che sarà presidiato dalla Protezione civile ed è prevista la presenza della Polizia stradale e della Polizia locale): Piazza della Rinascita Via Nicola Fabrizi Via Venezia Piazza Duca D’Aosta Ponte Risorgimento Via Conte di Ruvo Via Gabriele D’Annunzio Viale Pindaro Viale della Pineta Viale Luisa D’Annunzio Via Camillo De Nardis Lungomare Giovanni XXIII Lungomare Cristoforo Colombo Via Andrea Doria Ponte Asse Attrezzato Via Raffaele Paolucci Lungomare Giacomo Matteotti Piazza I Maggio Piazza della Rinascita – si legge sul sito web ufficiale. Tra tutti gli iscritti (lo scorso anno erano 1.400) saranno estratti i nomi di chi si aggiudicherà cinque biciclette, sacche con i gadget, box degustazioni prodotti e sacche con oggetti per ciclisti – precisa la nota online. E’ prevista anche l’estrazione, tra tutte le mamme iscritte presenti, per l’assegnazione di un gioiello (come prevede il regolamento).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it