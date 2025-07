Pescara, Il 17 luglio spettacoli in centro per la Notte bianca

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il 17 luglio, dalle ore 21, si svolgerà la Notte bianca, a Pescara, una serata di divertimento da dedicare allo shopping, nei negozi che rimarranno aperti, e che sarà caratterizzata dalle performance degli artisti di strada, in punti diversi del centro commerciale naturale e del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un appuntamento promosso dal Comune di Pescara e concordato con le associazioni di categoria nei mesi scorsi. In totale saranno cinque le aree interessate alle performance, di cui una nel centro storico, dove si è pensato a un programma musicale, in considerazione del target (composto da persone perlopiù adulte).Le altre location sono tutte nel centro commerciale naturale, e cioè in piazza della Rinascita, corso Umberto (in due punti, all’altezza di via Sulmona e di via Firenze), e piazza Sacro Cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno presenti tantissimi artisti anche di caratura internazionale con le discipline più varie possibili: si passerà dal teatro per ragazzi all’acrobatica aerea, e poi ancora giocoleria ed equilibrismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà presente un artista austriaco con le sue esibizioni fantastiche: si potrà ammirare su un filo teso, all’altezza di 4 metri, con un pallone gigante e in un ruota enorme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

