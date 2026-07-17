Pescara, Il 18 luglio la 5ª edizione del Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion in piazza Sacro Cuore

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Sabato 18 luglio 2026, dalle ore 20:00 alle 24:00, Piazza Sacro Cuore a Pescara ospiterà la quinta edizione del “Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion”. L’iniziativa, presentata in Comune, è promossa dall’associazione Accessibilità & Eventi Deaf Aps Ets e realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Pescara e del Pio Istituto dei Sordi di Milano – Ente Filantropico – recita il testo pubblicato online. Il Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e promuovere l’accessibilità e l’inclusione sociale attraverso l’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul palcoscenico si alterneranno artisti sordi e udenti in performance di musica, comicità, magia, teatro di strada e arte del fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma dell’evento: Artisti sordi: Giorgina Performer LIS (cantante sorda di rilievo nazionale), il duo siciliano Annalisa Betto e Calogero La Bella, e il performer Maurizio Scarpa (in arte “Pallina Rossa”). Artisti udenti: Aurora Di Sabatino (artista del fuoco), Maria Elena Comperti (bolle di sapone) e Stefano Bitetti (clown fantasista). Esibizioni speciali: Il coro “Ci ha dato un Segno”, che interpreterà brani in LIS sotto la direzione dell’interprete Anna Rita Giancristofaro – recita il testo pubblicato online. Conduzione e musica: Serata condotta da Claudia Gentile con intermezzi musicali a cura di Luca Ragnone (in arte Alex De Luca). All’evento aderiranno numerosi gruppi di motociclisti (Bikers Signs di Milano, Torino e Rimini, e Lady Biker 219 Supporter) e diverse associazioni nazionali del settore, tra cui Movimento LIS, Emergenza Sordi, Associazione Sordi Irpinia e Perché io Segno – aggiunge testualmente l’articolo online. Informazioni utili: Quando: Sabato 18 luglio 2026, ore 20:00 – 24:00 Dove: Piazza Sacro Cuore, Pescara Ingresso: Libero e gratuito per tutta la cittadinanza

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it