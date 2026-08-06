Pescara, Il 9 agosto la compagnia Smo Lab porta in scena “Glauco”, la regia è di Giampiero Mancini

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Il 9 agosto, nella cornice dell’Aurum di Pescara, riemerge la nave di “Glauco”. Salite a bordo – recita il testo pubblicato online. Lasciate che siano il vento, il sale, le sirene e gli abissi a raccontarvi una storia che attendeva soltanto di essere ritrovata – Non sarà soltanto uno spettacolo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà il recupero di un tesoro sommerso”. Sono le parole di Giampiero Mancini che annuncia l’appuntamento teatrale in programma a piazzale Michelucci, supportato dal Comune di Pescara (assessorato alla Cultura). Si prevede già “un successo di pubblico, per uno spettacolo straordinario che ha più di un secolo, già raccontato da tanti autori e ora riesumato dalla memoria collettiva nella versione di Morselli che mette insieme atmosfere dannunziane e attualizza un classico attraverso un impianto scenico particolare e un impianto musicale moderno”, dice sempre Mancini svelando, ad esempio, la particolarità del body painting. È uno spettacolo dal forte impatto visivo, con 40 attori in scena, quelli della compagnia Smo lab, nata dalla scuola di teatro di Mancini che ha curato regia e drammaturgia di “Glauco”. L’illustrazione è di Manuele Caringi – Appuntamento il 9 agosto alle ore 21:15, con ingresso gratuito dalle ore 20.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it