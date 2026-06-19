Pescara, Il calendario degli eventi estivi a Pescara per valorizzare commercio e artigianato

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Pescara, in collaborazione con le principali associazioni di categoria del territorio (Confcommercio Pescara, CNA Pescara, Ascom Abruzzo, Confartigianato, Claai, Amici di Corso Vittorio Emanuele, Casartigiani e Confesercenti), presenta il programma delle iniziative estive dedicate al rilancio e alla valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale cittadino – Il calendario prevede tre grandi appuntamenti tra luglio e agosto, nati dal confronto con gli operatori del settore – si apprende dalla nota stampa. Questa programmazione costituisce la prima fase di un piano strategico che, successivamente, coinvolgerà con ulteriori iniziative anche i quartieri di Portanuova e Pescara Colli – aggiunge la nota pubblicata. 1. La Notte dei Saldi Quando: Sabato 11 luglio 2026 Dove: Vie del centro cittadino (Quadrilatero del Centro Commerciale Naturale) Orari: Attività di intrattenimento dalle ore 16:00 alle ore 24:00. Apertura prolungata dei negozi oltre le ore 22:00. Programma ed attrazioni: Esibizioni musicali con band e dj locali, spettacoli con trampolieri e un villaggio interamente dedicato ai bambini – Misure di viabilità: Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, è prevista la chiusura al traffico veicolare dei seguenti tratti stradali: Corso Vittorio Emanuele: nel tratto compreso tra via Genova e l’incrocio con Corso Umberto I; Via Regina Margherita: nel tratto compreso tra via Leopoldo Muzii e Piazza della Rinascita (Piazza Salotto). Agevolazioni per la sosta: Al fine di facilitare l’accesso al centro della città, la sosta sarà gratuita all’interno dell’Area di Risulta, in via Ferrari e in piazza Mancini – 2. Mercatino Pescara Quando: Sabato 8 agosto 2026 Dove: Corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra via Genova e Corso Umberto I) Orari: Dalle ore 17:00 alle ore 23:00 Una grande vetrina a cielo aperto nel cuore della città. L’arteria stradale ospiterà numerosi espositori locali e nazionali suddivisi in aree tematiche: Antiquariato e collezionismo Artigianato artistico e oggettistica Abbigliamento e oggettistica Vintage Prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche del territorio 3. Lo Sbaracco – La giornata dei super saldi Quando: Sabato 22 agosto 2026 Dove: Intero territorio comunale Una novità assoluta per la città di Pescara – Per l’intera giornata, i commercianti di tutti i quartieri che aderiranno all’iniziativa esporranno merci a prezzi eccezionalmente ribassati, offrendo ai cittadini e ai turisti un’imperdibile opportunità di shopping e sostenendo in modo diretto l’economia di prossimità. L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza e i visitatori a partecipare attivamente alle iniziative, riscoprendo la qualità e l’accoglienza del commercio pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it