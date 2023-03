Pescara, Il cammino D’Abruzzo – dal Km 0 ai suoi 700 Km di meraviglie

- Advertisement -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domenica 26 marzo 2023 a Pescara, presso la Sala D’annunzio dell’Aurum, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e alla presenza e con l’egida delle più rappresentative figure istituzionali territoriali, verrà presentato alla cittadinanza “Il Cammino d’Abruzzo – dal Km 0 ai suoi 700 Km di meraviglie”. Si tratta di un percorso naturalistico libero e aperto a tutti, che esalta la magnificenza di gran parte territorio abruzzese, riscopre la conoscenza degli usi, costumi e tradizioni locali, onora il rispetto dell’ambiente, esalta l’arte e la cultura, esprime riconoscenza alla natura e ai suoi doni, sensibilizza all’appartenenza e all’inclusione, rievoca la storia, nobilita l’artigianato e i mestieri, rilancia i canti e balli popolari, glorifica l’arte culinaria…in sostanza un grandioso progetto che, realizzato dall’Associazione culturale “Abruzzo a piede libero APS” – associazione no profit nata nel 2020 dall’idea di Orietta d’Armi con la missione di divulgare la “cultura del cammino” – ha riscontrato l’adesione del Comune di Pescara e di altri 71 comuni abruzzesi. Tra tutti i comuni aderenti al progetto, sarà la Città di Pescara a varare la prestigiosa iniziativa, inaugurando le fasi di avvio e di conclusione del cammino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il percorso infatti vede lo start in prossimità della eco-spiaggia nelle adiacenze dell’Aurum, dove verrà istallata la cartellonistica rappresentante il punto di inizio ed il punto di arrivo dove Il suggestivo “girotondo” si conclude nella tappa finale, punto in cui permarrà l’istallazione della cartellonistica dedicata al traguardo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’itinerario si snoda per 700 Km, è suddiviso in circa 38 tappe, può essere percorso a piedi o in mountain bike e, su alcune tratte e con l’ausilio di joilette, anche da coloro che hanno disabilità motorie – si apprende dalla nota stampa. La suddivisione in tappe consente peraltro di iniziare e concludere il percorso dove si preferisce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Cammino d’Abruzzo germoglia con l’intento di ricollegare tutti i tratturi e le stradine secondarie in un unico circuito attraverso tutti i paesi dell’entroterra abruzzese e per le campagne circostanti, con l’intento di promuovere il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico della Regione attraverso un turismo lento ed ecosostenibile – si apprende dalla nota stampa. Il percorso individuato inizia da Pescara, risale inizialmente la costa e poi l’entroterra teramana per rientrare attraverso un sentiero boschivo nei paesi dell’area Vestina, varca le alte colline di Forca di Penne, s’immerge nel vasto distretto aquilano e nella vallata subequana per poi, attraverso sentieri e tratturi, concludere il viaggio sul territorio chietino e portare i viandanti sulla suggestiva costa dei trabocchi. Il progetto nasce attraverso l’intimo contatto con la natura dei nostri territori elevandosi a cammino mistico che ci consente di misurarci con gli innumerevoli e più rappresentativi spicchi dell’Abruzzo e di assaporare ogni angolo dell’identità territoriale di noi stessi. Ogni informazione relativa ai dettagli dell’iniziativa ed ai contatti dell’organizzazione potrà essere reperita sul sito www.ilcamminodabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, sulla pagina Facebook Il Cammino d’Abruzzo, attraverso l’indirizzo mail info@ilcamminodabruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it – ( +39 347.5530782).

