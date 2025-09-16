Pescara, Il Comune aderisce alla Settimana Europea della Mobilità

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Pescara aderisce alla Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2025, la campagna di sensibilizzazione della Commissione europea per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto “pulite” e intelligenti – aggiunge la nota pubblicata. E’ il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a coordinare e supportare le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni, con l’obiettivo di confermare l’Italia tra i Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo – recita il testo pubblicato online. Il tema, quest’anno, è “Mobilità per tutti”, che consiste nel garantire che tutte le persone possano accedere a trasporti sostenibili, indipendentemente dal reddito, dalla posizione, dal sesso o dalle abilità. L’invito è ad immaginare e costruire una società in cui i servizi di trasporto siano disponibili, accessibili, convenienti, inclusivi e sicuri, garantendo che i trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta siano opzioni eque per tutti.A Pescara le iniziative in programma sono state illustrate dall’assessore alla Mobilità con i rappresentanti di Pescara Multiservice, FIAB Pescarabici, Legambiente Pescara e Bit Mobility.ECCO IL PROGRAMMA16 settembre 2025 – ore 10:30 – Via A. Volta, Pescara Inaugurazione Velostazione – realizzata con finanziamento PNRR (€ 210.000)Si tratta di un parcheggio pubblico per biciclette, coperto e videosorvegliato, creato in una zona periferica della città, a servizio della rete di piste ciclabili urbane con la finalità di incentivare l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile – I posteggi sono 40, organizzati su rastrelliere a due livelli per sfruttare al meglio la superficie disponibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La scelta della localizzazione è stata effettuata considerando due aspetti:•⁠ ⁠alcuni ambiti urbani, specialmente quelli periferici, sono carenti di infrastrutture dedicate al ricovero dei mezzi;•⁠ ⁠vicinanza di punti di interesse di carattere collettivo tra cui l’Istituto Volta, la piscina provinciale, la Chiesa di S. Nunzio Sulprizio e il centro di distribuzione della corrispondenza di Poste italiane – 18 settembre 2025 – dalle ore 07:30 alle ore 9:30 in vari punti della cittàBike to work – organizzato in collaborazione con FIAB Pescarabici APS Check point per il monitoraggio degli spostamenti sostenibili casa – lavoro in bicicletta – viene evidenziato sul sito web. 18 settembre 2025 – dalle ore 07:30 alle ore 9:30 vicino alle scuoleGiretto d’Italia – organizzato in collaborazione con Legambiente Onlus Rilevamento degli spostamenti casa-scuola, principalmente mediante biciclette e monopattini. Si tratta di una vera e propria gara a livello nazionale che mira a conteggiare il numero di km rilevati nel corso della mattina – si apprende dal portale web ufficiale. 18 settembre 2025 – dalle ore 15:30 – Sala Giunta Comune di Pescara Convegno sul tema “Mobilità Sostenibile e innovazione: esperienze a confronto”20 settembre – Sosta gratuita al parcheggio della stazione ferroviaria di Porta Nuova dalle 8 alle 20Parcheggio gratuito alla Stazione ferroviaria di Pescara Portanuova – Iniziativa in collaborazione con Pescara Multiservice per promuovere l’utilizzo del parcheggio e dei mezzi/servizi a disposizione nelle vicinanze (stazione ferroviaria, ciclostazione, pista ciclabile, noleggio mezzi in sharing, autobus).21 settembre 2025 – ritrovo alle ore 10:00 Ciclostazione – piazzale stazione di Pescara PortanuovaPedalata alla scoperta della “Green way” del lungofiume – Iniziativa organizzata con FIAB Pescarabici e Legambiente Pescara – viene evidenziato sul sito web. Partenza dalla ciclostazione CicloPE – Piazzale della stazione Portanuova – si legge sul sito web ufficiale. 16-22 settembre 2025 – 15 minuti gratis sulla Flotta Bit MobilityBIT Mobility – codice voucher da riscattare sull’app BIT per ottenere 15 minuti di corsa gratuiti utilizzando uno dei mezzi della flotta – viene evidenziato sul sito web. Il codice da inserire è SEMPE.

