Pescara, Il Comune di Pescara su WhatsApp: le informazioni istituzionali a portata di smartphone

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Avvicinare l’amministrazione comunale ai cittadini, far arrivare le novità istituzionali ai pescaresi e ai turisti in tempo reale, azzerando le distanze e garantendo un’informazione tempestiva, trasparente e accessibile a tutti – aggiunge la nota pubblicata. Con questo obiettivo il Comune di Pescara lancia il suo canale ufficiale WhatsApp, un servizio di messaggistica istantaneo, gratuito, pensato per raggiungere la cittadinanza direttamente sui dispositivi mobili Il Comune di Pescara ha scelto di adottare uno degli strumenti più diffusi al mondo, cioè WhatsApp, per tenere informata la comunità in tempo reale, offrendo aggiornamenti costanti sulle attività dell’Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Iscrivendosi al canale, i cittadini potranno ricevere aggiornamenti sui una serie di contenuti, tra cui: Allerte meteo e comunicazioni di emergenza per la sicurezza urbana; Attività e avvisi di Protezione Civile; Informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti sui servizi comunali; News in tempo reale direttamente da Palazzo di Città; Promozione di eventi, mostre, spettacoli e iniziative culturali; Attività istituzionali e delle società partecipate e molto altro ancora – si apprende dal portale web ufficiale. Un canale diretto, immediato e gratuito istituito con lo scopo di snellire i flussi informativi – precisa il comunicato. Iscriversi è facile e non richiede l’installazione di nuove applicazioni: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7hRr2CsU9OXt1If905 clicca sul link e iscriviti – precisa la nota online. Per rimanere aggiornati, una volta effettuata l’iscrizione si consiglia di attivare le notifiche cliccando sull’icona della campanella in alto a destra all’interno del canale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune di Pescara garantisce il pieno rispetto della privacy.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it