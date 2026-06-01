Pescara, il Comune lancia il canale WhatsApp per informare i cittadini in tempo reale

Il Comune di Pescara ha deciso di avvicinare i cittadini con la creazione di un canale ufficiale su WhatsApp. Questa nuova iniziativa permetterà ai pescaresi e ai turisti di ricevere informazioni istituzionali in tempo reale direttamente sui propri dispositivi mobili.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di garantire un’informazione tempestiva, trasparente e accessibile a tutti, azzerando le distanze tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Grazie a questo nuovo canale di comunicazione, il Comune di Pescara potrà offrire aggiornamenti costanti sulle attività dell’amministrazione, informazioni di pubblica utilità e avvisi di emergenza, promuovere eventi culturali e molto altro ancora.

Il Sindaco Carlo Masci ha dichiarato: “L’informazione diventa più semplice, rapida e capillare. Vogliamo raggiungere il maggior numero di cittadini, garantendo un servizio di pubblica utilità che possa essere d’aiuto sia nella quotidianità, sia nella gestione di eventuali situazioni di emergenza”.

Per iscriversi al canale ufficiale del Comune di Pescara su WhatsApp, è sufficiente aprire l’applicazione sul proprio smartphone, andare sulla scheda “Aggiornamenti”, cliccare sul tasto “+” vicino alla voce “Canali” e selezionare “Trova canali”. Una volta trovato il “Comune di Pescara”, basterà cliccare su “Iscriviti”.

Il Comune di Pescara assicura il pieno rispetto della privacy e invita i cittadini a attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Questa iniziativa punta a snellire i flussi informativi e a garantire un servizio efficiente e diretto ai cittadini.