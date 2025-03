Pescara, Il Comune potenzia il servizio di rilascio delle carte di identità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Pescara potenzia l’ufficio che rilascia le carte di identità: tra marzo, aprile e maggio è stato predisposto l’incremento complessivo di circa 660 prenotazioni, tra le nuove postazioni operative e il prolungamento dell’orario delle postazioni esistenti. In vista delle feste di Pasqua e del periodo estivo, le sedi del Centro e dei Colli hanno già registrato un aumento di prenotazioni pari a circa 150 appuntamenti al mese, rispetto ai mesi precedenti, per cui si è deciso di prolungare gli orari di apertura degli sportelli. Per i mesi di aprile e maggio, poi, sono state previste anche nove aperture straordinarie nella sede del Centro – recita il testo pubblicato online. Ogni mercoledì, dalle 14:30 alle 17:30, saranno operative due postazioni, per agevolare il rinnovo dei documenti. Il servizio sarà erogato come sempre dopo aver fissato un appuntamento, prenotabile in questi modi: online – sul sito istituzionale del Comune di Pescara, telefonicamente – attraverso il Numero Unico dei Servizi Demografici 085.4283700 – tasto 1, o personalmente – negli Sportelli Demografici e Urp, in piazza Duca d’Aosta n. 15.

