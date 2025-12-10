Pescara, il consigliere Marcello Antonelli restituisce la delega al sindaco

Il consigliere comunale Marcello Antonelli ha annunciato di aver restituito al sindaco la delega interorganica per le attività relative ai processi di pianificazione territoriale complessa. In una dichiarazione rilasciata, Antonelli ha spiegato le motivazioni della sua decisione, sottolineando di aver preso atto di “sostanziali divergenze su rilevanti questioni legate ai temi urbanistico-edilizi”. “Con sincero dispiacere – ha dichiarato – ho dovuto riconoscere che, nella divaricazione di posizioni tra delegante e delegato, trovo inevitabile che spetti a quest’ultimo fare il classico passo indietro”. Antonelli ha ringraziato il sindaco per la fiducia accordata e ha confermato il suo ritorno a tempo pieno alle funzioni di consigliere comunale, precisando che “non sono minimamente in discussione né l’appartenenza a Forza Italia, né alla maggioranza di governo della città”. Il fatto è avvenuto il 10 dicembre 2025 a Pescara, città in cui Antonelli continuerà a svolgere il suo mandato.