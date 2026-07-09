Pescara, il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion torna il 18 luglio: un evento per l’inclusione e l’arte universale.

Il 18 luglio si terrà a Pescara il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion, giunto alla quinta edizione, che vedrà protagonisti artisti sordi e udenti che si esibiranno insieme sulla suggestiva Piazza Sacro Cuore.

L’evento è stato presentato in Comune dai rappresentanti dell’associazione promotrice, Accessibilità & Eventi Deaf Aps Ets, con la partecipazione del sindaco Carlo Masci e dell’assessore Gianna Camplone. Il festival nasce con l’obiettivo di dimostrare che il talento non conosce barriere, unendo artisti diversamente abili attraverso la passione per l’arte e la volontà di regalare emozioni al pubblico.

Il programma della serata includerà diversi artisti sordi e udenti che si esibiranno in spettacoli di musica, comicità, magia e performance artistiche. Tra gli artisti presenti ci saranno nomi noti come Giorgina Performer LIS, Annalisa Betto, Calogero La Bella, Maurizio Scarpa, Aurora Di Sabatino, Maria Elena Comperti e Stefano Bitetti.

Uno dei momenti più significativi sarà l’esibizione del coro “Ci ha dato un Segno”, che interpreterà le proprie melodie in Lingua dei Segni Italiana. La serata sarà condotta dalla presentatrice Claudia Gentile e accompagnata dalla musica di Luca Ragnone.

Il festival, che si svolgerà in Piazza Sacro Cuore, è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Pescara e del Pio Istituto dei Sordi di Milano. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori per vivere una serata di spettacolo, emozioni e cultura.

L’assessore Camplone ha sottolineato l’importanza dell’inclusione e della positività, mentre il sindaco Masci ha invitato tutti a partecipare all’evento il 18 luglio. La manifestazione è stata elogiata per promuovere l’accessibilità e la piena inclusione delle persone sorde nella società.

A contribuire al successo della quinta edizione del Festival sono stati gli sponsor, che hanno supportato concretamente l’evento. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai gruppi Bikers Signs Milano, Bikers Signs Torino, Bikers Signs Rimini e Lady Biker 219 Supporter, che hanno dimostrato vicinanza e amicizia al progetto.

Il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion si conferma un appuntamento imperdibile per vivere la magia dell’arte e della cultura, contribuendo alla costruzione di una società più aperta e inclusiva.