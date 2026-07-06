Pescara, “Il fiume e la memoria”: presentazione alla stampa dell’edizione numero 24 per l’estate 2026

Anche quest’estate a Pescara ritorna “Il fiume e la memoria”, l’evento estivo che coinvolge il centro storico e il lungofiume, con la direzione artistica di Milo Vallone. La 24a edizione si terrà dal 13 al 19 luglio e sarà presentata alla stampa domani, martedì 7 luglio, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune di Pescara.

Tra i presenti alla conferenza stampa ci saranno il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, il direttore artistico Milo Vallone e alcuni dei protagonisti dell’edizione di quest’anno.

“Il fiume e la memoria” offre un ricco programma di appuntamenti che spaziano tra arte, cultura e intrattenimento, con eventi che si svolgeranno in diverse location della città. Un’occasione unica per vivere l’estate a Pescara in compagnia di artisti di talento e spettacoli di grande qualità.

Gli organizzatori invitano la stampa a partecipare alla presentazione dell’evento per scoprire tutti i dettagli e le novità di questa edizione. Un’opportunità per conoscere da vicino le proposte culturali e artistiche che animeranno la città nei prossimi giorni.

L’appuntamento è quindi per domani, martedì 7 luglio, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune di Pescara. Un’occasione da non perdere per immergersi nell’atmosfera unica di “Il fiume e la memoria” e scoprire tutto ciò che il cartellone estivo ha da offrire.

Pescara, 6 luglio 2026.