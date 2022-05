Pescara, Il Giro d’Italia a Pescara: da lunedì lavori di segnaletica e pavimentazione

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

7 maggio 2022 – L’arrivo della carovana del Giro d’Italia (dalla serata del 15 maggio, a seguito di trasferimento – Pescara è infatti sede di partenza di tappa, dopo il giorno di riposo dei corridori, per il giorno 17 maggio) è una grande opportunità d’immagine per la città di Pescara, ma questo rende necessario intervenire sulle arterie cittadine interessate per l’esecuzione di alcuni lavori, tra cui l’adeguamento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In virtù di questo l’amministrazione, tramite apposita ordinanza, comunica:

– il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata su ambo i lati, e il senso unico alternato sulla Riviera a partire da Piazza 1° Maggio (Nave di Cascella) fino al confine con Montesilvano da lunedì 9 maggio 2022 e fino a fine lavori;

– il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata su ambo i lati, e il senso unico alternato sui tratti interessati dalle riparazioni “puntuali” (in corrispondenza degli avvallamenti della sede stradale) sul tratto di Riviera ricompreso tra via Foscolo e Piazza 1° Maggio (Nave di Cascella), dal lunedì 9 maggio e fino a fine lavori;

– il divieto di sosta e di fermata su Via Venezia, con rimozione forzata su ambo i lati e restringimento della carreggiata, nel tratto compreso tra via Bologna e Corso Vittorio Emanuele, a partire da lunedì 9 maggio 2022 e fino alla conclusione dell’intervento;

– il divieto di sosta e di fermata da lunedì 9 maggio 2022, con rimozione forzata su ambo i lati e il senso unico alternato, sul tratto di Corso Vittorio Emanuele interessato dai lavori, ricompreso tra Via Venezia e Ponte Risorgimento – riporta testualmente l’articolo online.

La decima tappa del giro d’Italia, la Pescara-Jesi di 194 chilometri, partirà dal capoluogo martedì 17 maggio 2022 alle ore 12.30.

