Pescara, il Liceo Galilei ospita la Notte dell’Orientamento il 13 dicembre

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara si appresta a ospitare un evento significativo per l’orientamento scolastico, intitolato “La Notte dell’Orientamento”. Questo importante appuntamento si terrà sabato 13 dicembre, dalle 17:30 alle 20:30, presso la sede di via Vespucci. L’evento non si limiterà ad essere un semplice Open Day, ma si configura come un vero e proprio festival della scienza, cultura e creatività, concepito dal Dirigente Scolastico, prof. Carlo Cappello, e dalla prof.ssa Daniela D’Innocente. L’incontro avrà come protagonisti un eccezionale panel di relatori, tra cui esperti di fama nazionale e internazionale. Il programma include l’intervento del Prof. Enrico Miccadei, dell’Università “G. d’Annunzio”, che parlerà delle Geoscienze e dell’importanza dell’educazione ambientale per la sostenibilità del futuro. Seguirà il Prof. Francesco Vissani, dirigente di ricerca presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, che tratterà i progressi scientifici in fisica, stimolando la curiosità del pubblico verso l’universo. Inoltre, l’astrofisico Prof. Costantino Sigismondi presenterà i suoi studi sulle variazioni secolari del diametro solare, mentre la Dott.ssa Alessandra Di Cecco, ex-studentessa del Galilei e attuale Project Manager presso ASI, discuterà le sfide dell’Astrofisica. Non mancherà la presenza del Prof. Leonardo Mastropasqua, esperto nel campo biomedico, che condividerà le innovazioni tecnologiche in oftalmologia. La Notte dell’Orientamento offrirà anche un assaggio della vitalità didattica del Liceo tramite una serie di attività pratiche, workshop e laboratori, tra cui dimostrazioni di robotica e laboratori di chimica e fisica. Gli studenti potranno esplorare l’arte e la legalità, partecipare a una mostra intitolata “Se Caravaggio avesse lo smartphone” e assistere a performance teatrali. Il preside Carlo Cappello invita l’intera cittadinanza a partecipare, sottolineando come l’evento sia un’occasione per esplorare il rigore scientifico e la ricchezza culturale del Liceo Galilei, oltre a come possa essere un luogo ideale per preparare i cittadini del futuro. Pertanto, tutti sono invitati a scoprire perché il Liceo Galilei rappresenti un’opzione formativa di eccellenza, capace di trasformare la curiosità in sapere e innovazione per il domani.