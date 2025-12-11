Pescara, il Palasport ‘Ciro Quaranta’ ospita il X Trofeo di Karate Inclusivo

Pescara si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione con il X Trofeo Interregionale di Natale CSEN Abruzzo Karate Inclusivo, che si terrà sabato 13 dicembre 2025 al Palasport “Ciro Quaranta”. L’evento, giunto alla sua decima edizione, rappresenta un importante momento di aggregazione e di condivisione per oltre 400 atleti provenienti dall’Abruzzo e dalle Marche, accompagnati da familiari, tecnici e un ampio pubblico.

L’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, ha sottolineato l’importanza dell’evento, affermando: “Questo appuntamento va oltre la dimensione competitiva per diventare una festa di comunità”. Durante la mattinata, si svolgerà il Campionato Regionale CSEN Abruzzo Karate, dove atleti normodotati e con disabilità si sfideranno nelle discipline del Kata individuale, Duo Kata e Kumite promozionale. “Il karate esprime la sua autentica essenza: disciplina, passione e crescita personale”, ha commentato l’assessore.

Nel pomeriggio, il palazzetto si trasformerà in un grande centro di divertimento e inclusione, con il Trofeo Interregionale di Natale che vedrà protagonisti i più giovani. I partecipanti, suddivisi in categorie come Samurai, Bambini e Fanciulli, si cimenteranno in giochi tecnici, percorsi di destrezza e prove di karate. “In questo modo il karate diventa un linguaggio universale, un ponte tra varie abilità, pronto a unire e valorizzare ogni giovane atleta”, ha aggiunto Martelli.

Ugo Salines, presidente regionale CSEN Abruzzo, ha espresso la propria gratitudine al Comune di Pescara per il costante supporto alle iniziative di sport inclusivo. Ha sottolineato che lo CSEN conta circa 14.000 associazioni in Italia e 872 in Abruzzo, evidenziando l’impegno dell’ente per promuovere valori di inclusione. “Non abbiamo l’obiettivo di raggiungere solo risultati agonistici, ma vogliamo diffondere principi solidi di inclusione”, ha detto Salines.

Agostino Toppi, coordinatore regionale CSEN Abruzzo karate, ha fornito informazioni dettagliate sull’evento, annunciando che al mattino ci saranno attività ludico-motorie senza combattimenti, mentre nel pomeriggio sono previsti combattimenti ed esibizioni a partire dalle 16:00. “Sarà un momento condiviso per tutti, senza distinzione”, ha concluso Toppi.

Il Trofeo di Natale CSEN Abruzzo non si limita a essere una competizione sportiva, ma rappresenta un importante passo verso l’inclusione, promuovendo uno sport aperto a tutti. L’incontro del 13 dicembre offrirà l’opportunità a giovani atleti di sentirsi parte di una grande comunità, contribuendo a creare legami e emozioni che trascendono le barriere.