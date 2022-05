Pescara, Il programma Life compie 30 anni

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il programma LIFE compie 30 anni!

Il 21 maggio 2022 il programma LIFE, lo strumento di finanziamento dell’Unione Europea per l’ambiente e l’azione per il clima, compie trent’anni.

È possibile contribuire alla celebrazione di questa importante ricorrenza mettendo in campo una serie di azioni come descritto sul sito Lifeis30.

Sempre sul sito Lifeis30 sono disponibili schede informative, linee guida per la comunicazione, toolkit e altro per festeggiare l’evento – riporta testualmente l’articolo online. Il Comune di Pescara celebra il trentennio del LIFE nell’ambito del progetto (LIFE20 CCA/IT/001752)

LIFE + A_GreeNet per la rigenerazione verde della città del Medio Adriatico

