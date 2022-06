PESCARA: Il Questore chiude tre bar

Polizia, ultime dal sito:

Il Questore Luigi Liguori, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha disposto la chiusura di tre esercizi pubblici – I provvedimenti di cui all’ art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza sono stati adottati al termine dell’attività svolta dalle Forze di Polizia (Polizia di Stato e Carabinieri) su tre bar di cui due situati in provincia e uno a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. La Squadra Amministrativa della Questura, su indicazione del Questore, ha avviato l’iter che ha portato ai provvedimenti di sospensione delle attività notificati nelle ultime ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un bar è stato chiuso per 7 giorni perché è risultato abituale ritrovo di soggetti pericolosi e pregiudicati e dove recentemente si sono verificati due furti – precisa la nota online. All’interno del locale era stato altresì rintracciato e arrestato un uomo che poco prima si era reso responsabile di una rapina ai danni di una farmacia situata nelle vicinanze dello stesso bar. Il secondo provvedimento di sospensione (7 giorni), ha riguardato un bar dove, l’11 maggio, a seguito di una lite, due persone hanno riportato ferite da arma da taglio e fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, con indagini da parte della Squadra Mobile – si apprende dalla nota stampa. Il terzo provvedimento di sospensione (30 giorni), si è reso necessario per via di alcuni episodi accaduti all’interno e nei pressi del locale tra i quali una lite del 14 maggio scorso che ha coinvolto alcuni avventori di cui uno finito all’ospedale perché accoltellato – recita il testo pubblicato online. L ’aggressore è stato nei giorni successivi sottoposto dai Carabinieri della Compagnia di Pescara al fermo di PG. per tentato omicidio – riporta testualmente l’articolo online. Nello stesso locale si era verificato un ulteriore grave episodio – riporta testualmente l’articolo online. Un uomo a bordo dell’auto del figlio aveva volutamente colpito più volte la vetrina del locale fino a penetrare al suo interno – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo motivo era stato arrestato – L’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore la facoltà di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Questura di Pescara e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it