PESCARA: Il Questore di Pescara sospende l’attività di due bar

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

Le attività di due esercizi pubblici sono state temporaneamente sospese dal Questore Luigi Liguori quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. I provvedimenti di cui all’ art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza sono stati adottati al termine degli accertamenti svolti dalle Forze di Polizia (Polizia di Stato e Carabinieri) su due bar situati in provincia, nel Comune di Montesilvano e nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Squadra Amministrativa della Questura ha avviato l’iter che ha portato ai provvedimenti di sospensione delle attività, notificati nelle ultime ore ai titolari degli esercizi – precisa il comunicato. Nello specifico, il bar di San Valentino è stato sospeso dalle attività per 7 giorni perché sarebbe risultato luogo frequentato da numerosi giovani, prevalentemente minori degli anni 18 ed interessato dal fenomeno di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti al suo interno – Due le operazioni dei carabinieri che anche attraverso il prezioso contributo delle unità cinofile hanno portato al rinvenimento ed il sequestro di dosi di cocaina e hashish. L’attivita’ dell’altro bar è stata sospesa per 8 giorni poiché, a seguito di numerosi controlli svolti sia da personale dell’UPGSP che dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, è emerso che l’esercizio risultava essere un punto d’incontro di persone pericolose, teatro di frequenti liti anche violente tra avventori, nonché interessato da fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, per ultimo l’arresto di un uomo trovato in possesso di diverse dosi di hascisc nonché di un coltello a scatto – riporta testualmente l’articolo online. L’adozione dei provvedimenti si sono resi necessari al fine di contrastare fenomeni delinquenziali presso i pubblici esercizi e il consolidamento di situazioni che minano la tutela degli interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico – recita il testo pubblicato online. L’articolo 100 TULPS attribuisce al Questore la facoltà di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it