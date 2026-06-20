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Pescara, il sindaco Masci accoglie i 24 nuovi agenti della Polizia locale e sottolinea l’importanza del loro ruolo

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Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha dato il benvenuto, questa mattina, ai 27 nuovi assunti della Polizia locale, davanti al Comune. Accanto a lui c’era il comandante Danilo Palestini e il tenente colonnello Paolo Costantini, insieme a parenti e amici degli agenti.

Masci ha sottolineato l’importanza di questo momento, sia per i nuovi agenti sia per la città, dichiarando che “Pescara ha bisogno di forze giovani presenti sul territorio, di persone motivate, preparate, professionalmente valide”. Ha inoltre espresso fiducia nel comandante Palestini, definendolo una figura sempre operativa in strada, pronta ad aiutare e accompagnare i nuovi agenti.

Il sindaco ha evidenziato il ruolo cruciale che la Polizia locale svolge come “front office” dell’Amministrazione verso i cittadini, i turisti e coloro che necessitano di aiuto e supporto. Masci ha esortato gli agenti a mostrare attenzione, pazienza e disponibilità al dialogo, senza mai prevaricare. Ha infine augurato a tutti “buon lavoro” e si è reso disponibile ad essere contattato da chiunque ne abbia bisogno, sottolineando la sua presenza costante sul territorio.

I nuovi agenti, accolti con entusiasmo e supporto, sono stati incoraggiati dal sindaco a rivolgersi a lui e a coloro che sono da anni nella Polizia locale per qualsiasi necessità. Masci ha infine concluso il suo intervento ribadendo il suo impegno nel garantire la sicurezza e il benessere della città.

Un momento di fondamentale importanza dunque per Pescara, che accoglie con entusiasmo i suoi nuovi agenti della Polizia locale, pronti a proteggere e servire la comunità con professionalità e dedizione.

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