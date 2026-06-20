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Pescara, il sindaco Masci accoglie i 27 nuovi agenti della Polizia locale

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha incontrato questa mattina i 27 nuovi agenti della Polizia Locale della città, davanti al Comune. Accanto a lui c’era il comandante Danilo Palestini, insieme al tenente colonnello Paolo Costantini e ad alcuni parenti e amici degli agenti.

Masci ha sottolineato l’importanza di questo momento, sia per i nuovi agenti che per la città stessa. Ha espresso la necessità di forze giovani e motivate sul territorio, sottolineando l’importanza di essere preparati e professionalmente validi. Il sindaco ha evidenziato il ruolo fondamentale della Polizia Locale come front office dell’Amministrazione verso i cittadini, i turisti e chiunque abbia bisogno.

“Vi chiedo di prestare attenzione alle persone, di avere pazienza, di essere disponibili al dialogo”, ha dichiarato Masci ai nuovi agenti, sottolineando l’importanza di approcciarsi sempre in maniera positiva e con un sorriso. Ha augurato a tutti “buon lavoro” e si è reso disponibile ad incontrare chiunque ne avesse bisogno.

Il sindaco ha anche sottolineato la presenza costante in strada, affermando di essere disponibile e di incoraggiare i nuovi agenti a chiedere aiuto e supporto ai colleghi più esperti.

L’incontro si è svolto il 20 giugno 2026 e ha rappresentato un momento importante di accoglienza e di incoraggiamento per i nuovi agenti della Polizia Locale di Pescara.

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