Pescara, il sindaco Masci difende la vendita delle reti gas in conferenza stampa

Pescara, il sindaco Carlo Masci e il presidente di Pescara Energia, Giuliano Diodati, hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno espresso il loro punto di vista sulla recente decisione di vendere le reti gas del comune. Masci ha evidenziato come l’opposizione consiliare si opponga a ogni iniziativa del Comune, affermando che sarebbe auspicabile una minoranza più costruttiva e propositiva. La questione della vendita delle reti gas, che coinvolge 48 comuni dell’area pescarese, chietina e teramana, è stata al centro del dibattito. ‘Abbiamo condotto approfondimenti e ci siamo confrontati con esperti, agendo come un’amministrazione responsabile,’ ha dichiarato Masci, spiegando che la vendita delle reti, in gran parte obsolete, si basa su normative pubbliche e rappresenta un’opportunità economica vantaggiosa. Il sindaco ha sottolineato che la legge del 2022 consente ai comuni di vendere le reti a condizioni favorevoli, e ha notato che tutti i comuni dell’ente d’ambito hanno scelto di vendere, contrariamente alle polemiche sollevate dalla minoranza a Pescara, accusata di diffondere false informazioni. ‘L’unico nostro interesse è il bene della città,’ ha detto Masci, aggiungendo che il ricavato della vendita sarà reinvestito in energia sostenibile, mirando a rendere Pescara una città a zero emissioni di CO2. Diodati, da parte sua, ha spiegato che la gara per la gestione delle reti non rappresenta una privatizzazione, dato che già oggi il servizio è gestito da distributori privati. ‘Ci muoviamo verso una transizione energetica necessaria, e gli introiti della gara saranno reinvestiti in nuove tecnologie e impianti,’ ha dichiarato, confermando la volontà di affrontare la sfida energetica in modo responsabile e sostenibile. La conferenza ha evidenziato l’importanza di orientare il futuro della città verso la sostenibilità e l’efficienza energetica, contrastando le accuse di scelte miope provenienti dalla minoranza.