Pescara, Il sindaco Masci ha incontrato Stefan Stanasel

Palazzo di città ha ospitato sabato scorso – presso la Sala della Giunta – un incontro istituzionale tra il Sindaco di Pescara Carlo Masci e il Presidente dell’organizzazione “Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia Stefan Stanasel”.Per la delegazione del Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia erano presenti: il Presidente Ștefan Stanasel, il Segretario Generale Ștefan Bratu, il Coordinatore di Roma Elena Ruggiero – Insieme a loro Mariana Balan, Presidente dell’Associazione Romena di Volontariato in Abruzzo ODV e Claudiu Stanasel, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato – Nella stessa giornata, durante il pomeriggio ha avuto luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara l’evento straordinario “Forum della Comunità Romena in Italia”, patrocinato dall’Ambasciata di Romania in Italia e dal Comune di Pescara, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane e romene, organizzazioni di volontariato italiane e romene e rappresentanti del mondo del lavoro e dell’associazionismo della regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. All’evento hanno partecipato il Sindaco Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Marcello Antonelli, il Vice Presidente Berardino Fiorilli, l’Assessore Nicoletta di Nisio, l’Onorevole Guerino Testa, il Presidente del Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia Ștefan Stanasel, il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato Claudiu Stanasel. A moderare è stata Mariana Balan, Presidente dell’Associazione Romena di Volontariato in Abruzzo ODV e organizzatore dell’evento stesso – riporta testualmente l’articolo online. Oltre alle personalità già citate ha partecipato Corina Lefter, Primo Segretario dell’Ambasciata di Romania e Responsabile delle Relazioni con la Comunità Romena d’Italia – viene evidenziato sul sito web. .. Per il sindaco Carlo Masci si è trattato .Pescara, 20 giugn2023

