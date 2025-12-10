Pescara, il sindaco Masci partecipa a un incontro in Svezia su Sviluppo Urbano Sostenibile

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è attualmente a Malmö, Svezia, per partecipare ai lavori dell’EUI Peer Review, un’importante riunione che coinvolge autorità locali, esperti e revisori. Questo incontro si propone di rafforzare, attraverso un confronto tra pari, le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (Sustainable Urban Development – SUD), nell’ambito dell’European Urban Initiative (EUI). Insieme a Pescara, le altre città protagoniste sono Dienvidkurzeme (Lettonia), Malmö (Svezia) e Schaerbeek (Belgio).

L’evento si configura come un’opportunità per un apprendimento reciproco e una cooperazione europea a sostegno delle politiche urbane integrate. Durante la prima giornata di lavori, i partecipanti hanno discusso di varie sfide comuni e priorità, tra cui il coinvolgimento degli stakeholder, gli strumenti di monitoraggio dei progressi, la collaborazione tra attori pubblici e privati, le dinamiche metropolitane e l’adozione di approcci basati sull’evidenza.

Per supportare le discussioni, è stato utilizzato il SAT4SUD, uno strumento di autovalutazione sviluppato da EUI per analizzare e contestualizzare le strategie urbane delle città partecipanti. Nel corso di questi giorni di confronto, sono previsti approfondimenti sull’implementazione delle politiche di sviluppo urbano sostenibile in Svezia, la presentazione delle strategie urbanistiche delle quattro città coinvolte, una sessione “Common Challenge” dedicata a governance e engagement con gli stakeholder, e visite di studio a due progetti emblematici della rigenerazione urbana di Malmö, il Western Harbour e Sege Park.

Durante l’incontro, Pescara ha presentato la propria strategia dell’Area Urbana Funzionale e i Local Green Deal stipulati con Fameccanica spa e Walter Tosto spa. Questo scambio di esperienze rappresenta sil servizio per le città coinvolte nella ricerca di soluzioni innovative per un futuro urbano più sostenibile.