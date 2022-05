Pescara, Il Sindaco saluta il Giro

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

«Quando ho appreso che Pescara è stata indicata come sede di partenza della decima tappa nella centocinquesima edizione del Giro d’Italia, ho espresso subito il mio vivo compiacimento per la preferenza accordata alla nostra meravigliosa città.

Pescara è infatti per vocazione una realtà dinamica, pronta a nuove sfide e che guarda al futuro con la ferrea volontà del suo popolo di superare le difficoltà del presente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo senso l’approdo della “corsa rosa” rappresenta motivo di fiducia e di entusiasmo, nel solco di quel profondo legame tra la gente d’Abruzzo e le imprese dei più grandi campioni del ciclismo, peraltro, per restare ad anni più recenti, già realizzatosi nel 2001, quando Pescara visse una tre giorni storica per aver ospitato il via ufficiale del Giro, e nel 2013 per l’arrivo di una tappa ancora viva nel ricordo di tutti.

Allo stesso modo, anche per il 2022, questo prestigioso evento si rivelerà lo scenario di un’autentica festa dello sport».Carlo MasciSindaco di Pescara

