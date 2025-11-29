Pescara, Il sito internet del Comune di Pescara si rinnova

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il sito internet del Comune di Pescara si rinnova e si arricchisce di servizi – precisa il comunicato. Il passaggio dal vecchio al nuovo sito avverrà nei prossimi giorni e proprio per consentire l’entrata in funzione è prevista la disattivazione per Martedì 2 Dicembre 2025. Resteranno comunque attive le sezioni Appalti, Amministrazione trasparente e Albo pretorio – riporta testualmente l’articolo online. Per qualsiasi necessità i cittadini possono rivolgersi al personale del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

