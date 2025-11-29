- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 29, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Il sito internet del Comune di Pescara si rinnova
Attualità

Pescara, Il sito internet del Comune di Pescara si rinnova

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il sito internet del Comune di Pescara si rinnova e si arricchisce di servizi – precisa il comunicato. Il passaggio dal vecchio al nuovo sito avverrà nei prossimi giorni e proprio per consentire l’entrata in funzione è prevista la disattivazione per Martedì 2 Dicembre 2025. Resteranno comunque attive le sezioni Appalti, Amministrazione trasparente e Albo pretorio – riporta testualmente l’articolo online. Per qualsiasi necessità i cittadini possono rivolgersi al personale del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it