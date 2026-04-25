Pescara: Il Vicepresidente Di Marco critico sull’alienazione della sede della Camera di Commercio

Il Vicepresidente Di Marco ha reso nota la sua posizione sull’alienazione della sede di Pescara della Camera di Commercio, in seguito alla fusione delle Camere di Commercio di Chieti e Pescara.

Secondo quanto dichiarato, la fusione delle due Camere ha portato all’unificazione in un unico Ente Camerale, con una riorganizzazione degli uffici tra le sedi di Chieti e Pescara e una maggiore digitalizzazione dei servizi offerti. Tutto ciò con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la Regione e le Istituzioni e di razionalizzare le attività per garantire un maggiore supporto al mondo dell’impresa.

Tuttavia, il Vicepresidente Di Marco ha manifestato il suo dissenso riguardo alla decisione di alienare la sede storica di Pescara, in via Conte di Ruvo, poiché ritiene che essa conservi un grande valore storico ed emotivo per il territorio. Ha ricordato le figure di importanti Presidenti camerali che hanno operato in tale sede e ha sottolineato l’importanza di preservare la sua identità e rilevanza istituzionale.

La Giunta Camerale di Chieti-Pescara ha recentemente approvato una delibera che prevede l’attuazione di un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, tra cui l’avvio del procedimento per la realizzazione di una sede legale unica a Chieti e l’alienazione di sedi non più strumentali, tra cui appunto quella di Pescara.

Di Marco ha espresso la necessità di rivisitare la decisione di alienare la sede di Pescara, sottolineando che l’innovazione e l’ammodernamento non dovrebbero cancellare la storia e i simboli legati a un luogo così importante per il tessuto economico e sociale della città.

Il Consigliere Regionale ha concluso ribadendo l’importanza di mantenere l’attenzione e il rispetto verso entrambe le sedi di Chieti e Pescara, al fine di preservare l’operatività e la rilevanza istituzionale dell’Ente Camerale nel territorio.