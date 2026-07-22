Pescara: “Il Volta sotto le Stelle”, una serata tra astronomia, musica e mitologia al Colle del Telegrafo

Il Parco Colle del Telegrafo si prepara a diventare una suggestiva finestra sull’universo con ‘Il Volta sotto le Stelle’, l’evento organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta, in collaborazione con il Comune di Pescara. Venerdì 24 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30 alle 24:00 con ingresso gratuito, gli studenti dell’istituto accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta dei segreti del cielo notturno.

“Non si tratterà di una semplice lezione di astronomia, ma di un racconto coinvolgente nel quale scienza, storia e mitologia si intrecceranno”, dice Pierluigi Polidoro, docente di Fisica al Volta. I ragazzi illustreranno le principali costellazioni visibili nella volta celeste, spiegandone le caratteristiche scientifiche e rievocando i miti, le divinità e gli eroi che diverse civiltà hanno associato alle stelle nel corso dei secoli.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di tre telescopi posizionati all’interno del parco, che permetteranno ai partecipanti di osservare da vicino i crateri della Luna e spingersi simbolicamente verso il cielo profondo, ammirando gli oggetti celesti normalmente invisibili a occhio nudo.

Inoltre, l’evento sarà arricchito dall’esibizione del gruppo musicale dell’Istituto Alessandro Volta, composto da sassofono, violoncello e chitarra. Un ensemble che accompagnerà l’osservazione astronomica con melodie evocative, creando una particolare fusione tra conoscenza scientifica ed espressione artistica.

“Il Volta sotto le Stelle si presenta come un’esperienza educativa e sensoriale che valorizza il talento degli studenti e avvicina cittadini e visitatori all’astronomia in modo originale e coinvolgente”, afferma Polidoro. L’evento è stato organizzato grazie all’impegno del Dirigente Scolastico Maria Pia Lentinio e del Sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci, con il supporto dei professori Lorenzo Pretara, Donatello Orlini, Lina Sapio e Marina Chimisso.

Una notte durante la quale la scienza incontrerà l’arte, mentre il mito e la musica si uniranno sotto il cielo estivo di Pescara.