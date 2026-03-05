- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, Imago Museum apre le porte alla mostra Cenacoli e Pittura: un...
Eventi e Cultura

Pescara, Imago Museum apre le porte alla mostra Cenacoli e Pittura: un viaggio nell’arte europea dell’Ottocento

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il prossimo 6 marzo 2026 presso l’Imago Museum di Pescara avrà luogo la mostra “Cenacoli e Pittura. Barbizon, Civita d’Antino, Francavilla al Mare”, con un’anteprima riservata per ospiti e stampa.

La mostra, che si protrarrà fino al 27 settembre 2026, offre un percorso affascinante tra i cenacoli artistici europei dell’Ottocento, mettendo in dialogo le opere di Peder Henrik Christian Zahrtmann, Giuseppe Palizzi e Francesco Paolo Michetti. Le visioni cromatiche intense del maestro del realismo nordico, le sensibilità naturaliste e le opere luminose che raccontano paesaggi e tradizioni con straordinaria forza espressiva si fondono in un itinerario che celebra tre protagonisti della grande pittura europea.

La mostra rappresenta un’importante testimonianza del fertile intreccio culturale tra Barbizon, Civita d’Antino e Francavilla al Mare, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi in un viaggio attraverso le opere degli artisti e le loro visioni del mondo.

Le troupe televisive e i fotografi avranno accesso alla mostra a partire dalle ore 10.45. È richiesto l’accreditamento rispondendo via email entro mercoledì 4 marzo alle ore 13:00.

L’Ufficio stampa della Fondazione Pescarabruzzo invita dunque giornalisti e interessati a partecipare all’anteprima della mostra, che si preannuncia come un evento di grande rilevanza culturale e artistica per la città di Pescara e per l’intera regione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it