Pescara, Imago Museum apre le porte alla mostra Cenacoli e Pittura: un viaggio nell’arte europea dell’Ottocento

Il prossimo 6 marzo 2026 presso l’Imago Museum di Pescara avrà luogo la mostra “Cenacoli e Pittura. Barbizon, Civita d’Antino, Francavilla al Mare”, con un’anteprima riservata per ospiti e stampa.

La mostra, che si protrarrà fino al 27 settembre 2026, offre un percorso affascinante tra i cenacoli artistici europei dell’Ottocento, mettendo in dialogo le opere di Peder Henrik Christian Zahrtmann, Giuseppe Palizzi e Francesco Paolo Michetti. Le visioni cromatiche intense del maestro del realismo nordico, le sensibilità naturaliste e le opere luminose che raccontano paesaggi e tradizioni con straordinaria forza espressiva si fondono in un itinerario che celebra tre protagonisti della grande pittura europea.

La mostra rappresenta un’importante testimonianza del fertile intreccio culturale tra Barbizon, Civita d’Antino e Francavilla al Mare, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi in un viaggio attraverso le opere degli artisti e le loro visioni del mondo.

Le troupe televisive e i fotografi avranno accesso alla mostra a partire dalle ore 10.45. È richiesto l’accreditamento rispondendo via email entro mercoledì 4 marzo alle ore 13:00.

L’Ufficio stampa della Fondazione Pescarabruzzo invita dunque giornalisti e interessati a partecipare all’anteprima della mostra, che si preannuncia come un evento di grande rilevanza culturale e artistica per la città di Pescara e per l’intera regione.