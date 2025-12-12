Pescara, in arrivo il concorso per 65 Allievi Ufficiali dei Carabinieri

Sono ufficialmente aperte le procedure per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti a questa prestigiosa carriera possono presentare la domanda online fino al 9 gennaio 2026 attraverso il sito www.carabinieri.it nella sezione dedicata ai concorsi.

Il bando prevede un percorso di selezione articolato che include prove scritte di preselezione, redazione di un elaborato in italiano, un test di conoscenza della lingua inglese, prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali. Gli aspiranti dovranno anche affrontare una prova orale e, infine, un tirocinio.

“Decidere di arruolarsi nell’Arma significa entrare a far parte di un’organizzazione al completo servizio della comunità, il cui motto distintivo ‘nei secoli fedele’ racchiude valori di grande importanza per ogni uomo e donna che indossa la sua uniforme” – spiegano i rappresentanti dell’Arma.

I candidati devono essere cittadini italiani, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 2025/2026. Alla scadenza per la presentazione delle domande, dovranno aver compiuto 17 anni e non superato i 22 anni di età.

I selezionati entreranno a far parte del 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove seguiranno un percorso formativo di cinque anni, che prevede corsi militari e accademici in ambito giuridico-amministrativo. Al termine del ciclo di studi, i giovani ufficiali, promossi al grado di Tenente, assumeranno ruoli di comando e responsabilità all’interno delle Organizzazioni dell’Arma dei Carabinieri.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul concorso, si invita a visitare il sito ufficiale dei Carabinieri.