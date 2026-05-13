Pescara, in arrivo il secondo torneo nazionale di calcio balilla e freccette con oltre 300 atleti

Si svolgerà sabato 16 e domenica 17 maggio al PalaElettra di Pescara la seconda edizione del torneo nazionale di Calcio Balilla e Freccette, con ingresso gratuito per entrambe le giornate. L’evento, che dopo il successo della prima edizione registra numeri in significativa crescita, vedrà la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi nelle due discipline in un fine settimana all’insegna dello sport, dell’aggregazione e dell’inclusione sociale.

Alla presentazione, avvenuta in Comune, hanno partecipato l’assessore all’Associazionismo sociale Massimiliano Pignoli, il campione del mondo di calcio balilla e organizzatore Simone Rossoni insieme all’altro promotore della due giorni Nunzio Di Pasquale. Durante la conferenza stampa di annuncio della manifestazione è stata sottolineata l’importanza di un appuntamento del genere che non rappresenta soltanto una competizione sportiva, ma anche un momento di condivisione e partecipazione aperto a tutti.

“Un appuntamento che conferma ancora una volta il valore dello sport come strumento capace di unire persone, abbattere barriere e promuovere momenti di comunità e crescita sociale, coinvolgendo appassionati, famiglie e atleti in un clima di festa e condivisione”, ha dichiarato l’assessore Pignoli. “Importante anche l’indotto economico che questi tornei creano sul territorio, perché sono oltre 300 gli atleti protagonisti, con famiglie e staff al seguito che soggiorneranno a Pescara, nelle strutture ricettive, muovendo l’economia cittadina”.

Le attività inizieranno sabato 16 alle ore 10:00 con le registrazioni per poi partire con le gare di calcio balilla che dureranno fino alle ore 22:00. La domenica, invece, si inizierà sempre alle 10:00 per terminare con le premiazioni alle 19:00. Per il calcio balilla sono registrate 24 squadre, ognuna con 6 giocatori iscritti, che provengono da tutta Italia, mentre per il torneo delle freccette ci sono circa 100 atleti ma il numero è da confermare nei prossimi giorni. Un aspetto rilevante, a cui tengono molto gli organizzatori, è l’inclusività. Infatti, oltre ad atleti normodotati, ci saranno anche atleti con disabilità, nel segno dell’inclusione sociale.

“Il successo dello scorso anno ci ha dato la linfa per organizzare questa seconda edizione con numeri più alti. Il momento più bello sarà certamente quello di domenica insieme ai ragazzi del Don Orione, perché daremo loro la possibilità di divertirsi sia con il Calcio Balilla sia con le freccette per poi vivere un momento conviviale con tutti gli atleti durante un rinfresco”, ha dichiarato Di Pasquale.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento che promuove lo sport, l’inclusione sociale e momenti di festa e aggregazione per tutti i partecipanti.