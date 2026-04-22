Pescara, in arrivo la Coppa Nazionale Karate CSEN 2026 e il Campionato Nazionale CSEN “Danza Classica e di Carattere”

Migliaia di persone sono attese a Pescara nel prossimo fine settimana, in occasione di due importanti eventi sportivi che si terranno contemporaneamente il 25 e 26 aprile 2026. Si tratta della Coppa Nazionale Karate CSEN 2026 e della tredicesima edizione del Campionato Nazionale CSEN “Danza Classica e di Carattere” con il Concorso Nazionale per le “Danze Accademiche” e “Street Dance” denominato “PESCARA DANZA 2026”.

Per presentare questi due eventi, domani giovedì 23 aprile, alle ore 10:30, si terrà una conferenza stampa presso la sala Giunta del Comune di Pescara. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore Patrizia Martelli, Delia Piralli, Vicepresidente Nazionale CSEN e Responsabile Nazionale CSEN Karate, Ugo Salines, Vicepresidente Nazionale CSEN e Presidente Regionale CSEN Abruzzo, Piera Sabatini, Responsabile Nazionale CSEN Danza Classica, e il Maestro Agostino Toppi, Referente Regionale CSEN Abruzzo per il settore Karate, Arti Marziali e Area Sociale.

La Coppa Nazionale Karate CSEN 2026 si terrà presso il Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II”, mentre il Campionato Nazionale CSEN “Danza Classica e di Carattere” avrà luogo all’auditorium Flaiano. Entrambi gli eventi vedranno la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un’importante occasione per promuovere lo sport e favorire la partecipazione dei giovani atleti alle competizioni nazionali. La presenza delle massime autorità locali e dei rappresentanti nazionali del CSEN sottolinea l’importanza di questi eventi per la città di Pescara e per l’intera regione Abruzzo.

L’entusiasmo è alle stelle e l’attesa è palpabile per due giornate all’insegna dello sport e della danza, che coinvolgeranno atleti e appassionati di tutte le età. Un weekend ricco di emozioni e di spettacolo, che renderà Pescara la capitale dello sport e della danza in questo fine settimana di aprile del 2026.