Pescara, in Commissione Statuto prosegue il dialogo sulla Consulta Giovanile: verso un modello condiviso e strutturato

Si è svolta questa mattina una nuova seduta della Prima Commissione Consiliare Permanente (Statuto, Regolamenti e Nuovo Comune) a Pescara, presieduta dal Vice Presidente Marco Presutti, per continuare il dialogo sulla proposta di istituzione della Consulta dei Giovani della città.

Durante la seduta è emerso un clima di collaborazione e maturità progettuale tra i rappresentanti delle organizzazioni giovanili cittadine partecipanti. I giovani hanno avviato un tavolo di confronto autonomo che ha portato a importanti punti di convergenza, come l’introduzione di una dotazione economica nel bilancio comunale per garantire l’autonomia operativa dell’organo.

I commissari hanno discusso con i giovani delegati diversi modelli organizzativi proposti per la Consulta, esaminando le formule di designazione e rappresentanza garantita, così come le ipotesi di consultazione elettorale diffusa sul territorio. Un dibattito particolare ha riguardato la durata del mandato dell’organismo, con l’idea di far coincidere la vita della Consulta con quella della consiliatura comunale o di prevedere un mandato più breve per rispecchiare le dinamiche del mondo giovanile.

Inoltre, si è discusso di includere nella partecipazione non solo i giovani residenti, ma anche studenti fuori sede e lavoratori domiciliati a Pescara. L’obiettivo comune è creare un laboratorio di idee e co-progettazione capace di influenzare le scelte strategiche della città durante la transizione verso la Nuova Pescara.

Le organizzazioni giovanili lavoreranno nei prossimi quindici giorni alla stesura di un testo coordinato finale che verrà esaminato dalla Commissione per l’approvazione. Il Vice Presidente della Commissione, Marco Presutti, ha dichiarato che il valore di questo percorso risiede nella capacità di tradurre l’entusiasmo in norme solide e durature, creando regole per dare voce al futuro della comunità.

Il cammino intrapreso dimostra che la partecipazione giovanile a Pescara è viva e matura e che si sta creando un luogo elastico di espressione per il futuro della città.