Pescara in piazza contro le aggressioni in ospedale: uniti per il rispetto del personale sanitario

L’Ordine degli infermieri in piazza per chiedere rispetto e fermare le aggressioni in ospedale

Una lunga e condivisa passeggiata in città, in una bellissima giornata di sole, tutti uniti da un messaggio di non violenza, a difesa del personale sanitario che sempre più spesso è vittima di aggressioni fisiche e verbali in ospedale. Questo il cuore dell’iniziativa organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche insieme all’assessore Patrizia Martelli e a diverse associazioni sportive, con il sostegno del sindaco Carlo Masci.

“Una bellissima manifestazione, partecipata e sentita, utile a sensibilizzare i cittadini, ad accendere una riflessione su quanto sia importante il ruolo di chi ci assiste e sul rispetto che meritano medici, infermieri e tutto il personale che lavora per noi in ospedale”, ha commentato l’assessore Martelli.

La presidente dell’Opi Pescara, Irene Rosini, promotrice della manifestazione, ha sottolineato l’importanza di essere vicini ai colleghi infermieri in un momento storico in cui la violenza nei confronti degli operatori sanitari è particolarmente sentita. “Pesan le carenze strutturali sul territorio, nel senso che mancano strutture che diano risposte, per cui dobbiamo lavorare per una riorganizzazione ottimale, ricordando che l’ospedale serve per le acuzie e non per le cronicità”, ha dichiarato Rosini.

Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza di stigmatizzare le aggressioni nei confronti del personale sanitario: “Nel periodo del COVID gli operatori sanitari erano ritenuti degli eroi mentre oggi vengono sempre più maltrattati. Quindi è giusto che ci sia una presa di posizione e una presa di coscienza da parte della comunità. Io ci sono per testimoniare la vicinanza a tutti gli operatori della sanità e in particolare a coloro che sono vittime di violenza.”

La partecipazione numerosa dei pescaresi alla manifestazione dimostra l’attenzione della comunità verso la tutela degli operatori sanitari e la lotta contro la violenza in ospedale.