Pescara, “In pista per l’autismo”: centinaia di studenti pronti per la giornata di sport e inclusione all’Adriatico Cornacchia

Sono già 500 gli studenti di Pescara pronti a partecipare alla seconda edizione della manifestazione “In pista per l’autismo”, una giornata dedicata allo sport e all’inclusione che si terrà allo Stadio adriatico Cornacchia. L’appuntamento è stato promosso dall’associazione NeurodivergentLab Aps, presieduta da Valentina Rocili, in collaborazione con l’Asd Vini Fantini guidata da Alberico Di Cecco e ha ottenuto il sostegno del Comune.

La manifestazione vedrà la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado e di alcuni istituti secondari di secondo grado. Per presentare l’evento, domani venerdì 20 marzo, è prevista una conferenza stampa alle ore 10:30 nella sala Giunta del Comune di Pescara. L’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli sarà presente insieme agli organizzatori.

“L’obiettivo di questa manifestazione è promuovere l’inclusione attraverso lo sport, offrendo una giornata ricca di attività e divertimento per tutti i partecipanti”, ha dichiarato Valentina Rocili, presidente dell’associazione NeurodivergentLab Aps.

La presenza di centinaia di studenti dimostra l’entusiasmo e l’interesse per questa iniziativa, che si propone di sensibilizzare sulla tematica dell’autismo e sull’importanza dell’inclusione. La stampa è invitata a partecipare alla conferenza stampa per saperne di più sulla manifestazione e sulle attività previste.