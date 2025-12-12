- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
Eventi e Cultura

Pescara, in prima assoluta “Alfonsina y el mar” il 27 dicembre

Alfonsina y el mar è un’opera teatrale che sarà presentata in prima assoluta al Teatro Cordova di Pescara il 27 dicembre. Questo spettacolo, caratterizzato dalla musica del duo Alchimia, è una profonda riflessione sulla vita della poetessa e attivista Alfonsina Storni Martignoni, che si tolse la vita nel Mar de la Plata nel 1938.

La trama ruota attorno a due donne che si connettono attraverso la musica. Una di esse, ascoltando la celebre canzone “Alfonsina y el mar”, rimane colpita dal testo, che si rivela essere la lettera suicida di Storni. Da qui inizia il suo viaggio per scoprire la vita di una donna che, purtroppo, è ancora poco conosciuta nel suo paese d’origine, l’Italia, nonostante sia diventata una leggenda.

Il direttore artistico dello spettacolo è Mari Lena, con voci narranti di Barbara Presicce ed Ercole Di Francesco, accompagnati da brani di Ivano Cavallucci.

I biglietti per l’evento sono già disponibili presso Ivano Cavallucci Strumenti Musicali a Chieti e Indaco Beauty a Pescara.

Il Teatro Cordova si prepara ad accogliere un evento ricco di emozioni e di riflessioni su una figura femminile che ha segnato la storia della letteratura, e invita quindi il pubblico a partecipare a questa celebrazione della vita di Alfonsina Storni.

