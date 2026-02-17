Pescara, in programma l’assemblea congressuale dell’Unione territoriale Uil: focus su intelligenza artificiale e sicurezza

Giovedì 19 febbraio 2026, alle 10.00 presso l’Aurum di Pescara, in Largo Gardone Riviera, si terrà l’assemblea congressuale dell’Unione territoriale Uil Pescara. All’incontro parteciperanno il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, la coordinatrice UP Uil Pescara, Fabiola Ortolano, i delegati territoriali e alcuni ospiti istituzionali.

L’assemblea vedrà al centro della discussione tematiche riguardanti l’intelligenza artificiale, la legalità e sicurezza, le infrastrutture e lo sviluppo. Barbara Del Fallo, responsabile dell’Ufficio stampa Uil Abruzzo, ha invitato tutti i presenti a partecipare all’importante appuntamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa Uil Abruzzo ai seguenti recapiti: tel. 3392938948, e-mail: barbaradelfallo@gmail.com.

L’appuntamento promette di essere una preziosa occasione di confronto e approfondimento su tematiche di grande attualità e rilevanza per il territorio.