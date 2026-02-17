- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, in programma l’assemblea congressuale dell’Unione territoriale Uil: focus su intelligenza artificiale...
Eventi e Cultura

Pescara, in programma l’assemblea congressuale dell’Unione territoriale Uil: focus su intelligenza artificiale e sicurezza

- Spazio Pubblicitario 02 -

Giovedì 19 febbraio 2026, alle 10.00 presso l’Aurum di Pescara, in Largo Gardone Riviera, si terrà l’assemblea congressuale dell’Unione territoriale Uil Pescara. All’incontro parteciperanno il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, la coordinatrice UP Uil Pescara, Fabiola Ortolano, i delegati territoriali e alcuni ospiti istituzionali.

L’assemblea vedrà al centro della discussione tematiche riguardanti l’intelligenza artificiale, la legalità e sicurezza, le infrastrutture e lo sviluppo. Barbara Del Fallo, responsabile dell’Ufficio stampa Uil Abruzzo, ha invitato tutti i presenti a partecipare all’importante appuntamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa Uil Abruzzo ai seguenti recapiti: tel. 3392938948, e-mail: barbaradelfallo@gmail.com.

L’appuntamento promette di essere una preziosa occasione di confronto e approfondimento su tematiche di grande attualità e rilevanza per il territorio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it