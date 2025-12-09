Pescara, in scena l’Oscarino d’Oro 2025 – L’Oscar dell’Improvvisazione

L’Associazione LiberaMente è lieta di annunciare un evento imperdibile per gli amanti del teatro e dell’improvvisazione. Sabato 13 dicembre 2025, il Teatro Cordova di Pescara ospiterà l’attesissimo spettacolo “Oscarino d’Oro 2025 – L’Oscar dell’Improvvisazione”. L’evento avrà inizio alle 21:00 e sarà aperto a tutta la popolazione, promettendo una serata ricca di emozioni e spettacolo.

L’Oscarino d’Oro rappresenta un’importante iniziativa dedicata all’arte dell’improvvisazione, celebrando i talenti locali e offrendo un palcoscenico per le performance artistiche. Sarà un’occasione unica per assistere a diverse esibizioni di improvvisazione teatrale, che coinvolgeranno artisti provenienti da varie realtà del panorama culturale abruzzese.

Per maggiori dettagli, si invita il pubblico a consultare la locandina dell’evento che sarà disponibile presso il teatro e sui canali social dell’Associazione LiberaMente. Non perdere l’opportunità di vivere un evento straordinario che riunisce comunità e cultura in un’unica serata da non dimenticare.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni sull’evento, i lettori possono seguire l’Associazione LiberaMente su Instagram e Facebook. Vi aspettiamo numerosi il 13 dicembre al Teatro Cordova di Pescara!