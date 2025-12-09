- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, in scena l’Oscarino d’Oro 2025 – L’Oscar dell’Improvvisazione
Eventi e Cultura

Pescara, in scena l’Oscarino d’Oro 2025 – L’Oscar dell’Improvvisazione

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Associazione LiberaMente è lieta di annunciare un evento imperdibile per gli amanti del teatro e dell’improvvisazione. Sabato 13 dicembre 2025, il Teatro Cordova di Pescara ospiterà l’attesissimo spettacolo “Oscarino d’Oro 2025 – L’Oscar dell’Improvvisazione”. L’evento avrà inizio alle 21:00 e sarà aperto a tutta la popolazione, promettendo una serata ricca di emozioni e spettacolo.

L’Oscarino d’Oro rappresenta un’importante iniziativa dedicata all’arte dell’improvvisazione, celebrando i talenti locali e offrendo un palcoscenico per le performance artistiche. Sarà un’occasione unica per assistere a diverse esibizioni di improvvisazione teatrale, che coinvolgeranno artisti provenienti da varie realtà del panorama culturale abruzzese.

Per maggiori dettagli, si invita il pubblico a consultare la locandina dell’evento che sarà disponibile presso il teatro e sui canali social dell’Associazione LiberaMente. Non perdere l’opportunità di vivere un evento straordinario che riunisce comunità e cultura in un’unica serata da non dimenticare.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni sull’evento, i lettori possono seguire l’Associazione LiberaMente su Instagram e Facebook. Vi aspettiamo numerosi il 13 dicembre al Teatro Cordova di Pescara!

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it