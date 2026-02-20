- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Eventi e Cultura

Pescara, in scena “Quasimodo, il Gobbo di Notredame” all’Auditorium Cerulli con La Favola Bella

Domenica 22 febbraio, la compagnia teatrale “La Favola Bella” porterà in scena all’Auditorium Cerulli, la Casa delle Arti, lo spettacolo “Quasimodo, il Gobbo di Notredame”, liberamente tratto dal romanzo di Victor Hugo. Il nuovo allestimento, a cura di Rossella Micolitti, promette di emozionare il pubblico con una rilettura moderna e attuale della storia del celebre personaggio.

Lo spettacolo racconta la vita di Quasimodo, un ragazzo dal cuore d’oro che vive nel campanile della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. A causa del suo aspetto deforme, viene tenuto prigioniero dal giudice Frollo che gli ordina di non uscire mai. Un giorno, però, Quasimodo decide di partecipare alla Festa dei Folli dove incontra Esmeralda, una gitana coraggiosa e bellissima, che lo tratta con gentilezza e senza pregiudizi. Attraverso il rapporto tra i due protagonisti, lo spettacolo affronta temi importanti come l’emarginazione, il pregiudizio e la discriminazione.

La compagnia teatrale La Favola Bella ha scelto di interpretare la storia di Quasimodo in chiave di commedia musicale, rendendo i personaggi attuali e moderni. Quasimodo rappresenta tutte le persone giudicate o escluse a causa del loro aspetto fisico o di disabilità, mentre personaggi come il capitano Febo e il giudice Frollo rappresentano la vera “mostruosità”.

Lo spettacolo sarà interpretato da talentuosi attori tra cui Siria Olivieri nel ruolo di Esmeralda, Roberto Di Giulio nel ruolo di Quasimodo e Luca Papile nel ruolo di Frollo. Le coreografie e le performance aeree saranno curate da Simonetta D’Intino, mentre la consulenza musicale sarà affidata a Roberto Di Giulio.

Gli spettacoli si terranno in tre differenti fasce orarie: alle 10:30, alle 15:30 e alle 17:30. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso l’Auditorium Cerulli di Pescara o online sul sito https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/quasimodo-il-gobbo-di-notredame-pescara.

Un’occasione da non perdere per immergersi nell’affascinante storia di Quasimodo e Esmeralda, esplorando tematiche universali che toccano il cuore di tutti noi.

