Pescara, In viale Pindaro lavori dell’Aca per le nuove tubazioni

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con una ordinanza, il Comune di Pescara ha disciplinato, sul fronte della viabilità, la prosecuzione dei lavori di scavo dell’Aca per la posa in trincea di tubazioni in ghisa – si apprende dal portale web ufficiale. In questa fase i lavori (fondi Pnrr, importo complessivo 15 milioni) interessano viale Pindaro, fino al 30 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli interventi, si legge nell’ordinanza, andranno ad interessare complessivamente viale Pindaro, viale d’Annunzio e corso Vittorio Emanuele II e saranno suddivisi per tratti di circa 100 metri lineari (con istituzione del senso unico alternato per tratti inferiori a 12 metri lineari), secondo il cronoprogramma dei lavori condiviso su diversi tavoli tecnici, complessivamente da oggi, 28 luglio, fino al 31 ottobre 2025, 24 ore su 24.Su viale Pindaro è previsto il restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico alternato, divieto di sosta e fermata con rimozione nonché divieto di transito ciclabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sarà garantita ai residenti (dalla ditta esecutrice dei lavori) l’accessibilità alle rispettive proprietà.I dettagli nell’ordinanza – si legge sul sito web ufficiale. Link all’ Ordinanza: https://shorturl.at/rZY4p

