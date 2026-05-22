Pescara inaugura il CeRiPE: il nuovo Centro del Riuso per l’economia circolare e l’inclusione sociale

Il nuovo Centro del Riuso, CeRiPE, verrà inaugurato a Pescara il prossimo 25 maggio.

L’evento di apertura si terrà alle ore 10:00 presso la struttura ubicata in Via Alessandro Volta, 24. Il CeRiPE è dedicato all’economia circolare, alla sostenibilità e all’inclusione sociale.

L’inaugurazione del Centro del Riuso rappresenta un importante passo avanti verso la promozione di pratiche sostenibili e responsabili. Inoltre, il CeRiPE si propone di favorire l’inclusione sociale attraverso il riutilizzo di materiali e l’adozione di soluzioni innovative.

Il comunicato stampa trasmette l’invito a partecipare all’inaugurazione del CeRiPE, sottolineando l’importanza di incoraggiare piani d’azione volti al rispetto dell’ambiente e alla tutela del territorio.

Gli interessati potranno prendere parte all’evento e scoprire da vicino le iniziative promosse dal Centro del Riuso di Pescara. Al termine dell’inaugurazione, sarà possibile visitare la struttura e conoscere da vicino le attività che verranno svolte per promuovere la sostenibilità e l’inclusione sociale.

Il Centro del Riuso si presenta come un’opportunità concreta per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere comportamenti responsabili. La sua apertura è un segnale chiaro dell’impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione di un’economia circolare.

A Pescara, il CeRiPE diventerà un punto di riferimento per coloro che desiderano contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo.