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Pescara inaugura il primo Centro Diurno per persone con demenza in Abruzzo: aperte le selezioni per l’utenza.

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Il Comune di Pescara ha annunciato l’apertura del primo Centro Diurno in Abruzzo dedicato alle persone con demenza. Situato in via Thaon de Revel numero 8, il centro offrirà attività sociali e ricreative sotto la guida di professionisti, con accesso gratuito una volta individuati i beneficiari.

Il Sindaco Carlo Masci ha presentato l’avviso per individuare l’utenza, sottolineando l’importanza di migliorare la qualità della vita dei fruitori e offrire supporto alle famiglie. Il Centro diurno sarà gestito dalla cooperativa sociale I Colori, in collaborazione con la ASL di Pescara.

Il Centro potrà accogliere fino a 20 utenti divisi in due turni giornalieri, con attività finalizzate a favorire la stimolazione cognitiva, il mantenimento delle autonomie e la socializzazione. Inoltre, saranno offerti momenti di ascolto e counseling per i caregiver e le famiglie.

Le attività proposte includono esercizi di stimolazione cognitiva, attivazione sensoriale di gruppo, laboratori artistico-espressivi e culturali, animazione, socializzazione e percorsi dedicati a conservare le capacità funzionali dei fruitori.

Il servizio funzionerà 48 settimane all’anno, 5 giorni a settimana, dalle 9 alle 18, con due turni giornalieri disponibili. È prevista anche la possibilità di attivare il servizio mensa su richiesta durante il turno del mattino.

Il centro, inoltre, promuoverà collaborazioni con realtà locali e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, tra cui il programma informativo “Conoscere le malattie neurodegenerative”.

La partecipazione al Centro Diurno avverrà attraverso una selezione basata su criteri quali il grado di compromissione cognitiva, la condizione economica e la rete di supporto familiare. Gli interessati potranno presentare domanda entro il 7 maggio 2026.

Con l’apertura del Centro Diurno a prevalente carattere sociale e ricreativo, il Comune di Pescara si pone l’obiettivo di offrire un importante supporto alle persone con demenza e alle loro famiglie, contribuendo così a migliorare la qualità della vita di chi ne beneficerà.

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