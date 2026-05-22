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Eventi e Cultura

Pescara inaugura l’edizione 2026 di Ecomob: la fiera della mobilità sostenibile e della green economy

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Oggi, venerdì 22 maggio, alle 12, Piazza Salotto ospiterà l’inaugurazione dell’edizione 2026 di Ecomob, la fiera dedicata alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy. Tra i partecipanti all’evento ci saranno Alfredo Cremonese, assessore Eventi e Manifestazioni turistico-ricreative del Comune di Pescara, e rappresentanti di Ecolife, l’organizzazione responsabile dell’evento.

Ecomob, giunta alla sua nona edizione, si terrà dal 22 al 24 maggio a Pescara, nella zona del centro cittadino. L’expo è un’importante vetrina per le ultime novità nel campo della sostenibilità ambientale e dell’ecologia, promuovendo un approccio responsabile alla mobilità e alle attività turistiche.

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio stampa di Alessandro Ricci, presente all’evento, Ecomob rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di adottare pratiche eco-sostenibili nella vita di tutti i giorni. La presenza di figure istituzionali come Alfredo Cremonese testimonia l’impegno delle istituzioni locali nel promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio.

L’inaugurazione di Ecomob 2026 si preannuncia dunque come un momento significativo per il dibattito sulla sostenibilità ambientale e la necessità di adottare comportamenti consapevoli per la salvaguardia del pianeta.

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